Саммит ЕС осудил диверсию на «Северных потоках»

Саммит стран – членов Европейского союза (ЕС) осудил диверсию против объектов критической инфраструктуры, таких как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» (СП и СП-2), и обещал дать единый и решительный ответ. Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам саммита в пятницу, 21 октября.

«Европейский совет решительно осуждает акты саботажа против объектов критической инфраструктуры, например, против трубопроводов «Северный поток». ЕС даст единый и решительный ответ на любые попытки подобного разрушения критической инфраструктуры или иные гибридные действия», — говорится в сообщении.

В заявлении Европейский совет также призывал государства — члены ЕС принять срочные и эффективные меры, а также сотрудничать друг с другом с «целью повышения устойчивости критической инфраструктуры».

В заявлении нет каких-либо упоминаний об ответственности за это преступление и информации о его расследовании.

Ранее, в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о безуспешных попытках России получить доступ к расследованию на СП. Он отметил, что все подобные попытки РФ «натыкаются на стену нежелания» каким-то образом взаимодействовать и докопаться до истины, которая, по словам пресс-секретаря, многих в европейских странах удивит, если она будет установлена и предана огласке.

На газопроводах СП и СП-2 26 сентября было зафиксировано падение давления. В Дании и Швеции после осмотра места ЧП подтвердили, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» были повреждены из-за взрывов. При этом главный специалист инженерной компании COWI в Дании Стен Уссинг 18 октября выразил мнение, что поврежденный газопровод «Северный поток» возможно отремонтировать за несколько месяцев.

Президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

ФРГ, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов. России отказали в допуске к расследованию произошедшего.

Пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов 10 октября напомнил о взрывателе НАТО, который был обнаружен под газопроводом «Северный поток» еще 6 ноября 2015 года.

Позже, 14 октября, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у РФ есть разведданные по диверсиям на СП, произошедшим в сентябре этого года, но не уточнил какие.