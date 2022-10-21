Песков назвал делами Великобритании новые изменения в составе правительства

Отставка Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании и сообщения о возможном возвращении на это место Бориса Джонсона являются только внутренними делами Соединенного Королевства, Россия не вмешивается в чужие дела. Об этом заявил 21 октября журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это не наше дело, это внутреннее дело Великобритании. Мы вмешиваться в чужие дела в отличие от других стран обыкновения не имеем. Ожидать, конечно, сейчас какого-то прозрения и какой-то политической мудрости от кого бы то ни было, от коллективного Запада, в том числе и Великобритании, не приходится. Опять же это внутреннее дело Великобритании», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера Великобритании 20 октября. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства. Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета The Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.18 октября стало известно, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

Глава комитета Консервативной партии в парламенте Грэм Брэди разъяснил процедуру выборов нового главы кабинета. Для участия в них необходимо заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов. Если такой кандидат будет только один, то он автоматически возглавит правительство 24 октября. Если их будет несколько, то выборы с участием всех членов Консервативной партии состоятся 28 октября.