В Великобритании огласили процедуру голосования для избрания нового премьера

Комитет Консервативной партии Великобритании огласил процедуру голосования для избрания нового премьер-министра после отставки Лиз Трасс. Процедуру озвучил на заседании глава комитета Грэм Брэди в четверг, 20 октября.

Он сообщил, что для участия в выборах на пост главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании кандидаты должны заручиться поддержкой как минимум 100 депутатов-консерваторов.

Это значит, что в предстоящих выборах смогут принять участие всего три человека.

«Так как в парламенте консерваторы занимают 357 мест, максимальное возможное количество кандидатов — три. При этом если только один кандидат наберет 100 номинаций, то он автоматически станет новым премьер-министром», — сказал Брэди.

Есть и другой вариант развития ситуации по голосованию. Так, члены Консервативной партии могут договорится об одном кандидате, и тогда он автоматически становится лидером партии и премьером страны.

В любом из этих двух вариантов имя нового премьер-министр Великобритании станет известно уже в понедельник, 24 октября.

Есть и другой сценарий, при котором кандидатов, заручившихся поддержкой не менее 100 парламентариев, будет несколько.

Тогда первое голосование среди консерваторов пройдет 24 октября. Если кандидатов с поддержкой не менее 100 однопартийцев будет трое, то исключается кандидат с наименьшим количеством голосов. Как только число кандидатов сокращается до двух или если их изначально лишь два, то может быть проведено условное голосование среди членов парламента, чтобы понять, кого они поддерживают.

Число кандидатов после этого условного голосования не изменится. Далее голосование по двум кандидатам предстоит всей Консервативной партии (которых около 170 тысяч), голосование будет проходить онлайн и завершится в пятницу, 28 октября.

Ранее в четверг Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. По словам политика, выборы нового премьер-министра состоятся на следующей неделе. До тех пор она будет исполняющей обязанности главы правительства.

Трасс занимала должность всего 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

В тот же день газета Times допустила участие экс-премьера Бориса Джонсона в борьбе за пост главы правительства. Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства.