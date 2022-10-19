Реклама
Прямой эфир
Мир
Посол Украины возмутился отказом Израиля от переговоров по поставкам оружия
Армия
В Херсонской области отражены атаки украинской пехоты
Политика
Собянин заявил об отсутствии планов вводить ограничительные меры в Москве
Интернет
Минцифры запустило маркетплейс российского ПО
Общество
Около 5 млн жителей Донбасса нашли убежище в России
Мир
Израиль отказался поставлять Украине системы ПВО
Мир
На Украине раскрыли нелегальную схему вывоза уклонистов за рубеж
Общество
Власти Курской и Воронежской областей заявили об отсутствии ограничений на въезд и выезд
Общество
Совбез поставил силовикам задачи по выявлению международных террористов
Политика
Совфед утвердил указ Путина о введении военного положения в новых регионах
Мир
Reuters сообщило о согласовании ЕС санкций против граждан и организаций Ирана
Мир
СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана

СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана

Bloomberg: близкие отношения Эрдогана и Путина разозлили западные державы
0
Фото: REUTERS/Sputnik/Vyacheslav Prokofyev
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США решили усилить давление на Турцию из-за углубления сотрудничества с Россией. Об этом написало издание Bloomberg в среду, 19 октября.

Замена позиций: газовый хаб в Турции может быть интересен южной Европе
Что еще обсудили Путин и Эрдоган и чем закончился саммит в Астане

Как рассказали авторы материала, западные страны разозлили «сердечные» отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Углубление экономических и торговых связей Турции и Россией, подкрепленное сердечными отношениями Эрдогана и Путина, вызвало гнев Запада, который хочет создать единый международный фронт, чтобы убедить Москву изменить курс в отношении Украины», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что Эрдоган, «публично защищающий» российского лидера, мешает воплотить это в реальность.

«Турция становится всё более важным партнером Путина, а Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок на выборах в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции, что включает в себя обеспечение льготного газа и соглашение о платежах в лирах», — пишут авторы.

В статье сообщается, что официальные лица США провели переговоры со своими турецкими коллегами относительно соблюдения финансовых санкций, введенных против России, что является последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Ранее в этот день Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции.

До этого, 13 октября Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия. Ранее в тот же день лидеры РФ и Турции провели переговоры в Астане. Как сообщил Песков, они поговорили в том числе о зерновом соглашении. Тогда же президенты России и Турции дали поручения подчиненным проработать идею создания газового хаба.

Во время встречи в Астане Эрдоган заявил, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами.

До этого Эрдоган не раз призывал к возобновлению переговоров, завершившихся весной, и настаивал на личной встрече президентов России и Украины.

Так, 10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией.

6 октября президент Турции назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022