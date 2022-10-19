СМИ написали о раздражении западных стран из-за близких отношений Путина и Эрдогана

США решили усилить давление на Турцию из-за углубления сотрудничества с Россией. Об этом написало издание Bloomberg в среду, 19 октября.

Как рассказали авторы материала, западные страны разозлили «сердечные» отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Углубление экономических и торговых связей Турции и Россией, подкрепленное сердечными отношениями Эрдогана и Путина, вызвало гнев Запада, который хочет создать единый международный фронт, чтобы убедить Москву изменить курс в отношении Украины», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что Эрдоган, «публично защищающий» российского лидера, мешает воплотить это в реальность.

«Турция становится всё более важным партнером Путина, а Эрдоган, который будет баллотироваться на новый срок на выборах в следующем году, надеется, что Россия поможет поддержать проблемную экономику Турции, что включает в себя обеспечение льготного газа и соглашение о платежах в лирах», — пишут авторы.

В статье сообщается, что официальные лица США провели переговоры со своими турецкими коллегами относительно соблюдения финансовых санкций, введенных против России, что является последним шагом Запада, направленным на то, чтобы заставить Анкару занять более жесткую позицию в отношении Москвы.

Ранее в этот день Эрдоган сообщил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным о создании газового хаба в Турции.

До этого, 13 октября Путин и Эрдоган обсудили создание списка стран для поставок продовольствия. Ранее в тот же день лидеры РФ и Турции провели переговоры в Астане. Как сообщил Песков, они поговорили в том числе о зерновом соглашении. Тогда же президенты России и Турции дали поручения подчиненным проработать идею создания газового хаба.

Во время встречи в Астане Эрдоган заявил, что Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами.

До этого Эрдоган не раз призывал к возобновлению переговоров, завершившихся весной, и настаивал на личной встрече президентов России и Украины.

Так, 10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией.

6 октября президент Турции назвал себя единственным лидером, способным вести диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.