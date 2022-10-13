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Мир
Эрдоган призвал достичь перемирия на Украине через переговоры
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Эрдоган призвал достичь перемирия на Украине через переговоры

Глава Турции Эрдоган: целью Анкары является скорейшее достижение перемирия на Украине
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами. Об этом заявил в четверг, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — сказал он.

«Мы, турецкая сторона, хотим только мира в регионе»
Член Совета по внешней и оборонной политике при президенте Турции Исмаил Сафи — о ситуации вокруг расширения НАТО и посредничестве в переговорах по Украине

По словам Эрдогана, последствия боевых действий на Украине «в региональном и глобальном масштабе» испытывают все страны.

До этого Эрдоган не раз призывал к возобновлению переговоров, завершившихся весной, и настаивал на личной встрече президентов России и Украины.

10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что этот вопрос может быть обсужден с турецким лидером в Астане.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

В Киеве, в свою очередь, выразили нежелание идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.

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