Эрдоган призвал достичь перемирия на Украине через переговоры

Анкара выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и намерена продолжить усилия для достижения перемирия между сторонами. Об этом заявил в четверг, 13 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

«Наша цель — сохранить достигнутый темп, несмотря на трудности на местах, и как можно скорее, добившись перемирия, остановить кровопролитие», — сказал он.

По словам Эрдогана, последствия боевых действий на Украине «в региональном и глобальном масштабе» испытывают все страны.



До этого Эрдоган не раз призывал к возобновлению переговоров, завершившихся весной, и настаивал на личной встрече президентов России и Украины.

10 октября турецкие СМИ сообщили об инициативе турецкой стороны организовать переговоры РФ по Украине с США, Францией, Германией и Великобританией. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что этот вопрос может быть обсужден с турецким лидером в Астане.

Последний на сегодняшний день очный раунд российско-украинских переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще. После этого переговоры продолжались в видеоформате.

В середине мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. Тогда же глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть украинский конфликт, рассчитывая «нанести урон и измотать Россию».

В Киеве, в свою очередь, выразили нежелание идти на уступки России, в том числе по Донбассу и Крыму, чтобы добиться прекращения огня.