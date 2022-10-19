Глава ЕК фон дер Ляйен: Евросоюз сократил зависимость от газа из России на две третьих

Странам Евросоюза (ЕС) удалось сократить зависимость от российского газа быстрее, чем это было запланировано. Об этом 19 октября заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, когда в марте ЕС отказался от импорта углеродов из России, там полагали, что на поиск решения о том, как заместить российский газ, потребуется несколько лет.

«Но факт таков: нам потребовалось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих этого газа», — сообщила фон дер Ляйен на пленарном заседании Европейского парламента в Страсбурге.

При этом глава ЕК указала, что за масштабный переход на других зарубежных поставщиков газа Евросоюз заплатил большую цену. И для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, Европе необходимо вкладывать средства в развитие собственных источников энергии, особенно обновляемой.

Также фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза заполнили свои хранилища газа на 92%. По ее словам, Евросоюз не уступил давлению и справился со своей задачей. Глава ЕК призвала государства, входящие в ЕС, проявить энергетическую солидарность и производить совместные закупки газа.

Ранее в среду газета Financial Times написала, что промышленность ЕС вынуждена уменьшать объемы своего производства в связи с сокращением поставок российского газа. По мнению экспертов, это может привести к необратимым последствиям для данного сектора экономики Европы. В числовом выражении снижение объемов выпуска в Европе после отказа от газа из России составило уже 10% в сталелитейной промышленности, 50% — в алюминиевой, 27% — в изготовлении кремниевых сплавов и ферросплавов, а производство удобрений сократилось на 70%.

В тот же день сообщалось, что цена на газ в Европе опустилась почти до $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с июня. Как отмечают аналитики, уменьшение цены газа происходит по мере приближения запасов в европейских подземных хранилищах газа (ПХГ) к максимуму и на фоне теплой погоды.

17 октября пользователи Twitter накинулись с критикой на фон дер Ляйен за ее пост об успехах в вопросе реализации дорожной карты по урегулированию энергетического кризиса в Европейском союзе. Читатели предложили главе ЕК уйти в отставку, назвав ее слова возмутительными, и высказались против проводимой в ЕС неэффективной энергетической политики и антироссийских санкций.

12 октября президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на энергию не связан с проведением Россией специальной военной операции, виновата в этом политика самого Запада. Кроме того, Путин отметил, что спотовый механизм ценообразования принесет Европе убытки в €300 млрд. По его словам, этого можно было избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой.

Тогда же российский лидер заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Предложение от Путина прозвучало после диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в результате которых началась утечка газа. 16 октября глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что благодаря новому турецкому хабу можно будет перенаправить в Европу все выпавшие из-за терактов на «Северных потоках» объемы газа.

Западные страны столкнулись с проблемами в энергосфере из-за санкционной политики в отношении России, предусматривающей сокращение, а в перспективе и отказ от импорта российских энергоресурсов. Ряд стран вводит антироссийские санкции на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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