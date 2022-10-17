Пользователей Twitter взбесили слова фон дер Ляйен об успехах в борьбе с кризисом
Пользователи Twitter накинулись с критикой на главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за ее пост об успехах в вопросе реализации дорожной карты по урегулированию энергетического кризиса в Европейском союзе (ЕС). Свои гневные комментарии они оставили в соцсети в понедельник, 17 октября.
Читатели предложили главе ЕК уйти в отставку, назвав ее слова возмутительными, и высказались против проводимой в ЕС неэффективной энергетической политики и антироссийских санкций.
«В ЕС нет интереса к решению реальных проблем обеспечения достаточного количества энергии при удушении производства и транспортировки ископаемого топлива. Эти дорожные карты — просто политическое представление, направленное на игнорирование кризиса, который сами бюрократы помогли создать», — написал пользователь RobertiLax.
Этот комментарий поддержал еще один пользователь c ником RaffaeleGianni4.
«Евросоюз не интересуется проблемами своих граждан, он стал своего рода метастазом для всей Европы, угрозой сохранению идентичности европейских народов, которые всегда были силой и истинным богатством континента», — отметил он.
Другой указал на высокую коррумпированность среди чиновник ЕС.
«Впереди еще больше коррупции?» — поинтересовался CEDRICBEDAT.
Комментатор с ником Steve0071034 призвал главу ЕК к скорейшему увольнению.
«Я хочу твоей отставки, Урсула!» — написал он.
Несколькими днями ранее, 12 октября, пользователи соцсети раскритиковали фон дер Ляйен за слова о России и миропорядке. Их возмутило ее заявление о том, что поражения России в конфликте на Украине будет недостаточно для восстановления миропорядка.
Ранее, 15 сентября, читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали фон дер Ляйен за слова о победе Европы над Россией, а также о «мерах наказания России», которые она произнесла, выступая в Европарламенте. Многие из читателей написали в комментариях газеты о том, что Европа, напротив, многое потеряет, в то время как США наживаются на ситуации в мире.
За день до этого, читатели французской газеты Le Figaro возмутились заявлением главы ЕК о том, что сейчас не время «мириться» с Россией. Тогда же французские пользователи Twitter раскритиковали предложение фон дер Ляйен направить счета за электричество в Москву. Глава Еврокомиссии сделала такое заявление накануне, когда отвечала на критику евродепутата от Франции Манон Обри за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза.