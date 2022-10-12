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Европейцы раскритиковали главу ЕК за слова о России и миропорядке

Пользователи Twitter раскритиковали главу ЕК фон дер Ляйен за слова о России и миропорядке
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Пользователи Twitter раскритиковали главу Еврокомиссии (ЕК) Урлулу фон дер Ляйен, заявившей в своем аккаунте в соцсети, что поражения России в конфликте на Украине будет недостаточно для восстановления миропорядка.

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Пользователей соцсети возмутило это высказывание. В своих комментариях они осудили ее слова и выступили против вмешательства Европы в конфликт на Украине.

«Чем больше я вас слушаю и смотрю на то, что выделаете, тем больше доверяю [президенту России Владимиру] Путину», — написал один из пользователей.

С ним согласился другой комментатор, который отметил, что европейцы «правильно делают, что не доверяют» главе ЕК.

«Урсула, вы последний человек, которому следует говорить о доверии, учитывая, как вы фальсифицируете факты и врете», — написал он.

Еще один пользователь попросил главу ЕК обратить внимание на свои неудачи и огрехи в политике.

«А что вы скажете насчет своих провалов в политике, Урсула?» — поинтересовался он.

Кроме того, пользователи соцсети иронически поблагодарили фон дер Ляйен за «развал ЕС».

«Действительно, хорошая работа!», — отметил один из комментаторов.

Ранее, 15 сентября, читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали фон дер Ляйен за слова о победе Европы над Россией, а также о «мерах наказания России», которые она произнесла, выступая в Европарламенте. Многие из читателей написали в комментариях газеты о том, что Европа, напротив, многое потеряет, в то время как США наживаются на ситуации в мире.

Накануне читатели французской газеты Le Figaro возмутились заявлением главы ЕК о том, что сейчас не время «мириться» с Россией.

Тогда же французские пользователи Twitter раскритиковали предложение фон дер Ляйен направить счета за электричество в Москву. Глава Еврокомиссии сделала такое заявление накануне, когда отвечала на критику евродепутата от Франции Манон Обри за ситуацию с ростом цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза.

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