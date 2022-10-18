Риски и факторы: названы возможные причины трагедии в Ейске

К трагедии в Ейске, где в результате падения самолета Су-34 в жилой застройке погибли 15 человек, привели технические неисправности, сообщили в СК. Проблемы могли возникнуть в результате внутреннего возгорания или внешних динамических повреждений, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Они пояснили, что летчикам в таких случаях предписано покинуть машину. Возможно, увести самолет в безопасное место не удалось и из-за отказа систем управления. Следствие также может задаться и другим вопросом — почему плотная жилая застройка находилась близко к взлетно-посадочной полосе аэродрома, считают специалисты.

Критическая ситуация

Техническая неисправность — основная версия падения военного самолета Су-34 в жилой застройке Ейска, в результате чего погибли 15 человек. Об этом 18 октября заявили в Следственном комитете России. Следователи изъяли образцы топлива на аэродроме вылета, а также документацию. Допрашиваются летчики и персонал аэродрома. С места крушения самолета уже забрали бортовые самописцы. Уголовное дело возбуждено по ст. 351 УК РФ — нарушение правил полетов или подготовки к ним.

Самолет Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября. По данным Министерства обороны, он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Боекомплекта на борту не было. При взлете один из двигателей загорелся, что, предположительно, и стало причиной крушения самолета.

Оба летчика, находившихся на борту, успели катапультироваться. Принять подобное решение они могли или самостоятельно, или подчиняясь приказу, отмечают эксперты. Аварийная ситуация на взлете и посадке всегда достаточно критична по отношению к самолету и экипажу, сказал «Известиям» заслуженный военный летчик РФ, независимый эксперт Владимир Попов.

Риски и факторы Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Есть руководитель полетов, ответственное лицо, которое может, в том числе, дать команду на катапультирование, — отметил он.

Самолет упал во дворе дома на Коммунистической улице Ейска. После этого огонь перекинулся на жилую девятиэтажку. Взрыва на месте падения самолета не было — пожар начался из-за разлива горючего.

В результате инцидента погибли 15 человек, в том числе трое детей. Пострадали 43 человека.

Любой самолет имеет возможность набирать высоту на одном двигателе при отказе второго, это заложено в конструкции , рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель Игорь Маликов.

— Возможно, был такой сильный пожар, что система управления отказала на этом этапе. Но современные самолеты насыщены электроникой, поэтому еще предстоит разобраться, как так получилось, что система управления могла отказать, — отметил он.

Пожар мог возникнуть в топливной системе автоматики двигателя, от электропроводки, от каких-то динамических повреждений, из-за попадания птицы или постороннего предмета, а также разрушения конструкции в двигателе , добавил Владимир Попов.

Все зависит от факторов

От факторов, которые привели к техническим неисправностям, как правило, зависят и действия летчиков. По словам Игоря Маликова, в случае пожара или серьезного отказа оборудования предписано покинуть самолет.

При этом траектория падения машины могла измениться после катапультирования пилотов, полагает Владимир Попов.

— Могло быть так, что нос самолета направили на снижение в условно безопасную зону. И поэтому приняли решение катапультироваться. Катапультирование — практически выстрел из пушки. Отдача на систему самолета, на кабину очень большая. И в этом случае летчик уже не управляет самолетом: тот должен по инерции идти туда, куда его направили. Но так бывает не всегда, — поделился он.

Кроме того, при пожаре могло заклинить рули или полностью отказать управление.

Риски и факторы Фото: ИЗВЕСТИЯ

Так или иначе, судя по кадрам происшествия, летчики оказались в очень сложной ситуации, отмечают эксперты.

— С экипажем уже начали разбираться, несмотря на то, что они перенесли сильный стресс. Результаты бывают разные. И, конечно, человеку свойственно переживать за то, что получилось в результате его действий, — резюмировал Владимир Попов.

Даже если бы на борту находился боекомплект, не факт, что он взорвался бы при падении , подчеркнул Игорь Маликов.

— Боекомплект срабатывает не при падении самолета. Нужно соблюсти специальные условия: боеприпасы должны быть взведены, а взвод их происходит электронным образом. Так не бывает, что самолет упал — боекомплект сработал. Бывает, что бомбы остаются лежать на земле, не разорвавшись, — пояснил специалист.

Рядом с домом

Самолеты, как правило, взлетают против ветра, рассказал Игорь Маликов.

— В данном случае ветер был со стороны города, поэтому они взлетали этим курсом, на город, — пояснил он.

При этом жилая застройка оказалась в относительной близости от военного объекта, обратил внимание Владимир Попов. По его мнению, это может стать поводом для разбирательства.

Риски и факторы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк

— Любое строение — высотное, жилое или промышленное, даже линия электропередач, строительство моста, дороги, должно быть согласовано со старшим авиационным начальником близлежащего аэродрома, аэропорта, и вышестоящего начальства ВВС или Генштаба, — подчеркнул он.

По словам эксперта, есть достаточно безопасные для строительства зоны, а есть те, в которых строительство запрещено — они находятся по курсу взлета и посадки в направлении оси ВПП.

— А в этом случае на удалении примерно 10-12 километров от аэродрома, самолет чуть-чуть отклоняется от оси взлетно-посадочной полосы, и попадает в зону достаточно плотной застройки, практически микрорайона. Значит, могло иметь место нарушение административных документов, права со стороны тех, кто давал такое разрешение , — полагает он.

Чем дальше застройка от линии взлетно-посадочной полосы, тем лучше, согласен и архитектор-градостроитель Илья Заливухин.

— Конечно, нельзя защитить всю линию. Но есть определенные нормы. Возможно, этот случай свидетельствует о том, что действующие нормы нужно пересматривать, — сказал он.