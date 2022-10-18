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Хуснуллин заявил о демонтаже поврежденных пролетов Крымского моста до конца года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пролеты Крымского моста, поврежденные ранее в результате взрыва, будут демонтированы до конца декабря. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, выступая в Госдуме во вторник, 18 октября.

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«До конца декабря мы планируем демонтировать полностью два пролета, которые были взорваны. Два пролета, которые повреждены, — их тоже демонтируем», — сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что работы ведутся в круглосуточном режиме, несмотря на погодные условия, сообщает телеканал «Звезда».

Он добавил, что на сегодняшний день уже заказан металл, первые конструкции движутся в сопровождении ГАИ в сторону Крымского моста, передает НСН.

По словам Хуснуллина, грузовой транспорт до 40 т уже может проезжать по мосту, передает RT.

О том, что по мосту восстановлено движение автобусов, стало известно накануне. Ранее, 13 октября, было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Составы будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ заявили, что организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В этот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

14 октября в Киевском районном суде Симферополя заявили об аресте на два месяца пяти подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Накануне еще троих фигурантов дела арестовали в Москве.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, указал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

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