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Троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту арестовали

Суд в Москве арестовал еще троих фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Басманный суд Москвы арестовал троих фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Екатерина Буравцова в понедельник, 17 октября.

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Ходатайства о заключении под стражу Былина А.Г., Антипова О.А., Тяжелых Д.В., обвиняемых по статье «Террористический акт», было рассмотрено 15 октября.

Так, суд постановил заключить под стражу троих фигурантов до 8 декабря 2022 года.

14 октября в Киевском районном суде Симферополя заявили об аресте на два месяца пяти подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту.

Сын подозреваемого в причастности к теракту на Крымском мосту, житель Херсона Романа Соломко Максим Соломко подтвердил задержание своего отца и рассказал о его поездке в Грузию для оплаты услуг таможенного брокера и декларации груза.

12 октября стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

По информации ФСБ, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика International ProStar с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, указал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. При этом, по словам главы государства, были предотвращены десятки других терактов, в том числе подрыв газопровода «Турецкий поток».

На сегодняшний момент известен путь, который проделало взрывное устройство, ставшее причиной теракта. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе. С 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен в терминале «Трансальянс». Затем через Грузию его перевезли в Россию, досмотр производили на пункте пропуска «Верхний Ларс».

6 октября взрывное устройство прибыло на базу кубанского города Армавир.

На Украине неоднократно открыто заявляли о планах по уничтожению Крымского моста. Еще 16 июня генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что объект является приоритетной мишенью для Вооруженных сил Украины ВСУ. Кроме того, как заявлял депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, диверсия на мосту становилась предметом обсуждения украинских официальных лиц и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на саммите НАТО.

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