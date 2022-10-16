Сын фигуранта дела о теракте на Крымском мосту подтвердил его задержание

Подозреваемый в причастности к теракту на Крымском мосту житель Херсона Роман Соломко ездил в Грузию, чтобы оплатить услуги таможенного брокера и задекларировать груз. Об этом 16 октября сообщил «РИА Новости» его сын Максим Соломко.

«Я вкратце вам объясню. Он поехал в Грузию, заплатил деньги, оплатил таможню, нанял брокера и уехал оттуда, занимался таможенной декларацией… Он должен был там оставить деньги, мы оставили официально свои документы от фирм… Мы всё официально подали, мы официально себе на фирму всё это везли… Это же подстава! У меня просто слов нет от всей этой ситуации», — сказал Максим Соломко.

Ранее 14 октября Киевским районным судом Симферополя были арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту, среди них Роман Соломко.

До этого, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

По данным ведомства, организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Также ФСБ опубликовала оперативные материалы проверки фуры перед въездом на Крымский мост. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

Подрыв грузовика со взрывчаткой произошел 8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме. Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.