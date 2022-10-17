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Движение автобусов по Крымскому мосту возобновлено

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На Крымском мосту возобновилось движение автобусов. Об этом 17 октября сообщили в Минтрансе РФ.

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«По Крымскому мосту началось движение автобусов. Они начали следовать в оба направления сегодня утром. Напомним, что ранее автобусы направлялись на паромную переправу», — сообщило ведомство.

Помимо автобусов для пассажирских перевозок по Крымскому мосту доступны легковой транспорт, пригородные поезда и поезда дальнего следования, добавили в министерстве.

Ранее, 13 октября, было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Электропоезда будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы. Ежедневно в каждую сторону будет совершаться по три рейса.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика со взрывчаткой. После этого загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и обрушились два пролета автомобильной части моста. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

12 октября в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии.

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