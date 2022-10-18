Хуснуллин сообщил о запуске по Крымскому мосту транспорта до 40 тонн

Грузовой транспорт весом до 40 т уже может ездить по Крымскому мосту. Об этом 18 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Запустили (движение. — Ред.) в двухполосном исполнении, уже не реверсивно. И сегодня могут грузовые машины до 40 т проезжать», — рассказал Хуснуллин, выступая в Госдуме.

По его словам, специалисты укрепили левую полосу, благодаря чему легковые машины и автобусы могут беспрепятственно ездить по мосту. Очередей и пробок также не наблюдается, отметил вице-премьер.

О том, что по мосту восстановлено движение автобусов, стало известно накануне. Ранее, 13 октября, было возобновлено движение электропоездов по Крымскому мосту. Составы будут следовать по усиленному графику выходного дня, чтобы снять нагрузку с паромной переправы.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика с номерами Краснодарского края. Взрывное устройство спрятали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 кг.

В результате диверсии загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Это привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. При пожаре и взрыве погибли четыре человека.

12 октября в ФСБ заявили, что организатором теракта является ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. В этот же день стало известно о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении.

14 октября в Киевском районном суде Симферополя заявили об аресте на два месяца пяти подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Накануне еще троих фигурантов дела арестовали в Москве.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, указал, что теракт был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.