В Верховную раду внесли постановление о разрыве дипотношений с Ираном
В Верховную раду внесен проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Ираном. Об этом 18 октября сообщил депутат парламента Алексей Гончаренко.
«Подал в Верховную раду проект постановления о расторжении дипломатических отношений с Ираном и признании его государством — спонсором терроризма», — написал он в Telegram.
Гончаренко также призвал парламентариев обратиться к международным организациям с просьбой о введении санкций против Ирана.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает данными о закупке и использовании российской армией иранских дронов в ходе специальной военной операции (СВО).
Накануне газета Politico сообщила, что США намерены ввести санкции в отношении Ирана за то, что он якобы осуществляет поставки вооружений в Россию. По сообщению неназванных чиновников, они будут включать как экономические ограничения, так и меры экспортного контроля.
16 октября газета The Washington Post сообщила, что Иран, согласно сделке между странами, якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут иранские баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников. По словам издания, речь идет якобы об оружии малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, которое способно поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км.
Ранее, 26 сентября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран не считает правильным поддерживать кого-либо из участников российско-украинского конфликта. Он не стал отрицать наличие договоренностей с РФ о сотрудничестве в сфере безопасности, однако подчеркнул, что они не включают в себя поставки вооружений или боевой техники.
Ранее, 27 августа, обозреватель газеты The Wall Street Journal Бенуа Фокон написал, что Иран и Россия наращивают торговое и военное сотрудничество в рамках противостояния санкционной политике Запада. Как указал Фокон, сотрудничество Тегерана и Москвы затронуло и военную сферу. В частности, иранские военные делятся со своими российскими коллегами опытом использования беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на рост товарооборота между странами.