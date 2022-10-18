В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета

На месте крушения самолета в Ейске завершен разбор завалов. Об этом 18 октября сообщило МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в результате ЧП пострадали 19 человек.

Вечером в понедельник, 17 октября, самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске (Краснодарский край). Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.