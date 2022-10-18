Реклама
Прямой эфир
Мир
Американская ExxonMobil сообщила о полном выходе из проекта «Сахалин-1»
Мир
В Китае обвинили США в попытках нажиться на европейском кризисе
Мир
В Кривом Роге прогремели взрывы
Мир
Украинские военные попали в плен через 12 часов после прибытия на передовую
Мир
Блинкен заявил о важности мирового лидерства США для всеобщего блага
Мир
Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию по литературе
Мир
Глава минобороны Финляндии допустил конфискацию имущества россиян
Мир
Пентагон рассчитывает передать Украине первые комплексы NASAMS в ближайшие недели
Общество
Освобожденные из украинского плена россияне вернулись на родину
Общество
В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета
Общество
Из Крыма в Ростовскую область открыли новый маршрут
Мир
Глава МАГАТЭ назвал диалог с Путиным хорошим и пообещал снова посетить РФ
Сюжет:

В Ейске завершили разбор завалов на месте падения самолета

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На месте крушения самолета в Ейске завершен разбор завалов. Об этом 18 октября сообщило МЧС России.

Огненный след: в Ейске упал самолет
При взлете у истребителя-бомбардировщика Су-34 загорелся один из двигателей

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела десяти погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что в результате ЧП пострадали 19 человек.

Вечером в понедельник, 17 октября, самолет Су-34 потерпел крушение в городе Ейске (Краснодарский край). Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что взрыва на месте падения самолета не было. По его словам, пожар начался из-за разлива горючего.

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Кубани купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022