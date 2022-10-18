Глава МЧС заявил об отсутствии взрыва после падения Су-34 в Ейске

Взрыва после падения истребителя-бомбардировщика Су-34 на жилой дом в Ейске Краснодарского края не было. Об этом во вторник, 18 октября, сообщил глава МЧС Александр Куренков.

«Самолет при падении ударился о дом, разрушился, тем самым при разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, потому что рядом стоящие строения не потеряли даже остекление. Никакого взрыва не было, есть повреждение дома, оно характерное, всё понятно. Но пожар возник в результате разлива горючего, пострадали люди», — цитирует его ТАСС.

О падении самолета Су-34 на жилой дом стало известно ранее днем. Он вылетел с военного аэродрома Южного военного округа, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет.

При наборе высоты один из двигателей загорелся, что, предположительно, стало причиной крушения самолета. Оба летчика катапультировались. Самолет упал во двор многоэтажки, начался пожар.

В результате падения самолета погибли 13 человек, трое из них дети, 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу. Более 360 человек были эвакуированы.

Прокуратура Кубани организовала проверку по факту падения истребителя-бомбардировщика. Следователями возбуждено уголовное дело.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в случае, если дом не будет восстановлен, людям, потерявшим жилье, власти Краснодарского края купят новые квартиры. Семьям погибших после ЧП в Ейске выплатят по 1 млн рублей.

Президент России Владимир Путин выслушал доклады министров и главы Краснодарского края по ситуации в Ейске. Глава государства поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.