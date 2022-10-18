Контент-план: западные фильмы предложили показывать без авторских выплат

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов предложил создать госструктуру, которая бы могла аккумулировать контент, недоступный легально, и продавать его российским пользователям. По его мнению, бизнес тогда сможет работать в легальном пространстве, а смысл пиратства потеряется. Однако эксперты считают, что такая инициатива может навредить российским правообладателям. Стоит ли решать проблему недоступности контента такими методами и есть ли другие пути — разбирались «Известия».

В чем суть предложения

На круглом столе по теме «Право на контент: почему уход иностранных компаний с рынка делает хуже всем» Артем Кирьянов заявил, что необходимо добиваться, чтобы тот или иной контент (фильмы, музыка и т.д.) дошел до россиян.

— Если нам отказывают правообладатели того или иного контента, мы не должны бояться брать на себя ответственность за то, что мы действительно этот контент так или иначе будем иметь у себя, — заявил он. — И это не должно быть стихийное действие, когда кто во что горазд — кто что смог украсть, скачать и потом показывать. Это должен быть уполномоченный орган, который централизованно будет собирать контент без всяких авторских выплат и почтения к интеллектуальной собственности тех стран, которые максимально вредят России. И уже потом собранный контент продавать нашим коллегам, которые будут им пользоваться.

Контент-план3 Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По его словам, в таком случае российские пользователи смогут платить не пиратам, не правообладателям, а государству — и будут иметь доступ к тому, чего их «пытаются насильно лишить». При этом, говорит Кирьянов, бизнес будет работать в легальном пространстве, а «смысл пиратства теряется». Механизм интеллектуальной собственности создавался не для того, сказал он, чтобы лишать людей контента «в зависимости от страны, расы, рода занятий».

Кирьянов добавил, что Россия находится в ситуации «игры без правил» и нельзя «дать россиянам почувствовать себя в дискриминационном положении». Он отметил, что это позволит не просесть отраслям экономики, связанным с аудиовизуальным контентом. Предложение, заявил депутат, следует обсудить на различных площадках.

Кирьянов оказался недоступен для комментариев «Известиям», в Минэкономразвития и Минцифры сообщили, что к ним не поступала такая инициатива, в связи с чем они не могут ее комментировать, в Минкультуры на момент публикации материала на запрос не ответили.

Ответ на злоупотребление

Доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Анна Цветкова считает такую инициативу интересной, имеющей свои плюсы и минусы, но требующей тщательной доработки.

— Вопрос санкций и поведения соответствующих зарубежных игроков рынка привел к тому, что в цифровом пространстве увеличилось резко количество пиратского контента , — сказала она «Известиям». — А ресурсы, где выкладывается этот контент, осуществляют его блокировку. Та же социальная сеть «ВКонтакте», где размещается в отдельных сообществах пиратские видео и музыкальный контент, его отслеживает и блокирует.

В связи с этим, говорит она, инициатива создания единой госструктуры позволит решить вопрос дискриминации россиян, но вот с проблемой пиратского контента не справится.

— На мой взгляд, опасность в том, что часть пользователей откажется официально покупать доступ к материалам, выложенным на ресурсе вновь созданной госструктуры, из-за проблемы отсутствия анонимности , — говорит Цветкова. — Не все потребители пиратского контента готовы раскрывать свои личные персональные данные. Соответственно, спрос на покупку материалов будет гораздо ниже, чем изначально можно предположить.

Одним из путей решения она называет «систематизацию существующих ресурсов с пиратским контентом» и их контроль в единой государственной системе — реестре.

— Наверное, имеет смысл подведение их деятельности под какую-то легальную базу с соответствующей системой финансовых расчетов за использование выложенного ими материала и отчислениями в пользу государства за право осуществлять подобную деятельность , — говорит Цветкова.

В большинстве своем эксперты встретили инициативу с недоверием . Член наблюдательного совета при правлении Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России Екатерина Коляда называет предложение очень спорным, опирающимся на «ситуационную игру без правил в основном с правообладателями зарубежного контента», а также на «зарабатывание денег государством за эту работу». Причем, обращает внимание Коляда, вопрос поднимается в связи с давним вопросом по борьбе с пиратством.

— В отношении последнего вижу скорее некое бизнес-предложение от государства в отношении правообладателей нелегального в настоящий момент контента в том, что государство отладит работу по борьбе с пиратством и сможет озвучить предложение, что отчисления будут вестись сразу, как только контент будет легализован, а все претензии могут быть адресованы данной структуре, а не потребителям, которые будут пользоваться из рук госструктуры данным контентом, — сказала она «Известиям».

Коляда полагает, что если такая госструктура существенно продвинется в работе с пиратством, то и правообладатели контента могут принять этот шаг.

Адвокат МКА «Клишин и партнеры» Владимир Энтин замечает, что в целом нужно определиться, как оценивать действия иностранных компаний, которые изымают свой контент из пользования россиян. Причем под россиянами здесь понимаются любые лица, которые заходят на сайты с территории РФ.

— Такие действия являются дискриминацией пользователей, то есть злоупотреблением правом , — сказал он «Известиям». — Прекращение обычной коммерческой деятельности с единственной целью нанесения ущерба является неприемлемым. Но совершение аналогичных действий в отношении бывших партнеров с той же целью со стороны государственной структуры — немногим лучше.

Он считает, что «нельзя морально реабилитировать пиратов тем, что государственная структура станет действовать аналогичными методами».

Доцент, магистр права, эксперт в сфере авторского права и смежных прав Виктория Савина вовсе считает, что неправомерное использование контента «недопустимо даже в современных условиях глобальных вызовов и санкционного давления».

— Это разрушит сложившуюся в России систему охраны интеллектуальной собственности и причинит вред не только иностранным, но и российским правообладателям , — заявила она.

Как это отразится на авторском праве в России

Глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский замечает: к любым изменениям системы интеллектуальных прав нужно подходить очень взвешенно, любые понуждения или ограничения прав нужно продумывать не с точки зрения «здесь и сейчас», а с позиции хотя бы ближайшего будущего — изменения имеют долгосрочные последствия.

Контент-план5 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Нужно отметить, что подобной практики массового использования интеллектуальной собственности в других государствах не было даже во времена СССР, хотя тогда было проще — страна не была столь активным участником многих международных конвенций, — сказал он «Известиям». — Инициатива создает реальные угрозы для всей российской экономики, более того, прямо противоречит государственной политике и принятому президентом страны решению (указ от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями». — «Известия»).

Кричевский подчеркивает, что предложение депутата Госдумы может привести к «исключению страны из всех международных конвенций в сфере интеллектуальной собственности».

— А это значит, что никакие права ни одного российского автора или правообладателя не будут защищаться, покупаться и продаваться и в дружественных странах тоже , — заметил он. — Все это «обнулит» многие российские отрасли — музыкальную, киноиндустрию, дизайн, отрасль разработки программного обеспечения и компьютерных игр, литературно-издательскую индустрию, индустрию моды и даже автопром.

По его словам, в системе интеллектуальных прав не бывает механизмов, которые для одних работают, а для других — нет . Более того, замечает Кричевский, многие правообладатели из недружественных стран продолжают работать на российском рынке, поддерживают пользователей и лицензиатов — и с ними разрывать отношения нельзя.

Адвокат, юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина заявила, что создание отдельного госведомства для продажи пиратского контента — а именно таким, по ее словам, он и будет оставаться, пока правообладатели не дают согласия на использование своего контента на территории РФ, — не способно сделать использование этого контента законным.

— Подобные механизмы в принципе не имеют смысла для конечного пользователя: зачем платить государству, если можно посмотреть бесплатно у пиратов? — сказала она «Известиям». — При этом инициатива и не способна вписаться в действующее регулирование интеллектуальных прав, то есть, в 4 часть ГК РФ.

Есть ли легальные способы получить контент

— Существует очень небольшой перечень случаев, когда произведения можно использовать без согласия правообладателей, — в основном это информационные, научные и образовательные цели, — говорит Андрей Кричевский. — Там, где правообладатель не может управлять правами, используется система коллективного управления — ровно для того, чтобы гарантировать выплаты. Но такое бездоговорное управление никогда не препятствует нормальному управлению правами.

По его словам, по этой же логике выпущен уже упомянутый указ президента от 27 мая 2022 года, по которому причитающиеся правообладателям, нарушающим свои обязательства, платежи направляются на специальные счета и они могут получить эти средства с разрешения правительственной комиссии.

«Силовые» решения по использованию контента нужно принимать точечно в случае, когда правообладатель злоупотребляет своим исключительным правом , говорит Кричевский.

— Единственный способ это установить — судебное разбирательство. Такая практика работает в отношении изобретений, — указал он. — В отношении контента законодательную инициативу о принудительном лицензировании представил депутат Дмитрий Кузнецов. Речь идет о принудительной лицензии — это наименее рискованное для пользователей решение.

Доцент, заместитель завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Гринь также указывает на законопроект Дмитрия Кузнецова, по которому у российского лицензиата может появиться право заявить соответствующий иск иностранному правообладателю со своими условиями предоставления принудительной лицензии.

Контент-план4 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Принудительное лицензирование в сфере авторских прав предлагается как мера по обеспечению баланса интересов пользователей и правообладателей , — сказала она «Известиям».

Этот законопроект, говорится в пояснительной записке к нему, не противоречит ратифицированным конвенциям, создавая «полный набор правовых механизмов для защиты российских компаний и инструментов стабилизации рынка интеллектуальной собственности». Одновременно не ущемлены коммерческие интересы владельца объекта авторских и смежных прав, так как «стоимость принудительной лицензии, определяемая судом, должна соответствовать рыночным ценам». Законопроект, однако, также пока не внесен в Госдуму — в конце августа его направили в комитеты нижней палаты парламента на согласования, и с тех пор движения по ним не было.

Виктория Савина также указывает на принудительное лицензирование как на легальный механизм получения иностранного контента. Кроме того, возможен механизм параллельного импорта, считает она. Патентный поверенный, партнер юрфирмы Nevsky IP Law Кирилл Митягин указывает, что механизмов параллельного импорта для товарных знаков в отношении фильмов, сериалов, музыки и прочего развлекательного контента нет ни в национальном законодательстве, ни в международных договорах, а принудительные лицензии предусмотрены международным правом в отношении объектов авторских прав только по определенным основаниям, среди которых пока нет основания использования контента правообладателей из недружественных стран.

Механизм, по которому специализированная структура предлагает доступ к контенту российским пользователям при условии отчислений на специальный счет в пользу ушедших правообладателей, считает правильным и Владимир Энтин.