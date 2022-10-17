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Вирус гриппа H3N2 — симптомы, лечение, профилактика

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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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В России выявили первый за эпидемиологический сезон вирус гриппа H3N2, который отличается стремительным развитием. По данным Роспотребнадзора, инфекция была завезена из Египта. «Известия» собрали всё, что известно об этом штамме и чего ожидать от осеннего сезона.

Что такое вирус гриппа H3N2: симптомы, лечение.

Грипп А (H3N2) или Гонконгский грипп — острое респираторное заболевание, отличающееся быстрым течением. Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1968 году в Гонконге. Распространение заболевания быстро приобрело статус эпидемии: в течение двух-трех недель вирус поразил более 500 тыс. человек, а вскоре достиг Европы, США и даже стран Африки.

За кампанию: как изменился грипп и почему важно привить детей
Инфекционисты ожидают тяжелую эпидемию осенью

Симптомы, как правило проявляются спустя 12-48 часов после заражения. Человек чувствует головную боль и ломоту в теле, наблюдается сухой кашель и обильное потоотделение, температура нередко поднимается выше 39 градусов.

Передается вирус воздушно-капельным путем. В группу повышенного риска входят пожилые люди, дети и беременные женщины, особенно страдающие хроническими заболеваниями.

При этом постановкой диагноза должен заниматься исключительно врач. Несвоевременное обращение в медицинское учреждение может грозить больному серьезными осложнениями.

После назначения лечения больного изолируют от здоровых людей, он должен соблюдать постельный режим и следовать рекомендациям доктора. Выздоровление наступает, в среднем, через 10-14 дней.

Распространение вируса гриппа H3N2 в России

На сегодняшний день известно лишь об одном случае заражения. Других вирусов гриппа на территории РФ нет. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация по всем респираторным инфекциям, циркулирующим в России, остается достаточно стабильной.

Тем не менее, она призвала специалистов заняться разработкой новых методологических подходов к оценке эпидемической ситуации по заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Для этого была учреждена специальная рабочая группа при ученом совете Роспотребнадзора.

Вирус гриппа H3N2: профилактика заболевания

Из-за погодных условий осенью часто происходит рост ОРВИ и гриппа, так как зараженные люди чаще оказываются вместе со здоровыми в закрытых помещениях. Чтобы избежать заболеваний, рекомендуется соблюдать ряд мер: чаще мыть руки с мылом, избегать прикосновений к лицу, есть больше фруктов и овощей, придерживаться безопасной дистанции и носить медицинские маски.

Наиболее эффективным способом предотвратить заражение остается вакцинация. Прививочная кампания стартовала в некоторых российских регионах еще в августе.

В сентябре врач-инфекционист, педиатр Евгений Тимаков предупредил сограждан об эпидемиологической угрозе — появлении трех штаммов вируса гриппа, иммунитета к которым россияне еще не приобрели.

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