Российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил 14 октября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На времевском тактическом направлении в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ российские войска овладели господствующими высотами в районе населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики», — уточнил Конашенков.

Он уточнил, что при этом было уничтожено свыше 90 украинских военных, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ трижды пытались атаковать российских военных на купянском направлении, но были рассеяны российской артиллерией на дальних подступах.

Кроме того, российские войска отразили все атаки украинских боевиков на николаево-криворожском направлении. В результате ликвидировано более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Накануне стало известно, что российские войска захватили две господствующие высоты в районе Кременной в ЛНР. Уточнялось, что обе дороги в Кременную также находятся под контролем союзных войск.

В тот же день сообщалось, что за сутки были поражены четыре пункта управления ВСУ, 52 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

На николаево-криворожском направлении украинские войска вели наступательные действия в направлении населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Безводное и Правдино Херсонской области. Российская армия отразила все атаки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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