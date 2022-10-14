Пранкер Вован рассказал о случае разоблачения украинским политиком

Один из украинских политиков разоблачил российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) во время разговора, рассказал «Известиям» Кузнецов.

По его словам, если разоблачение пранкеров и происходит, то обычно такое случается еще на стадии согласования переговоров, однако был случай, когда блогеры были раскрыты во время разговора.

«Сейчас когда мы используем видеосвязь, такого ни разу не было, но из последнего — в самом конце разговора один из украинских политиков понял, что происходит, но это произошло на 35-й минуте разговора. Но он действительно довольно умный человек. Разговоры срываются на стадии согласования – когда ты общаешься с офисом, с помощниками, с секретарями», — пояснил пранкер.

Кроме того, Кузнецов рассказал о том, как проходит организация разговоров с политиками.

13 октября был опубликован разговор пранкеров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Он подчеркнул, что усилить позицию Украины помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

Также глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции. Кулеба же фактически признался в терроризме Киева.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Зеленского, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.