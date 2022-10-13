Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу МИД Украины Кулебу

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали очередной пранк на этот раз с участием министра иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube. В ходе разговора глава украинской дипломатии полагал, что беседует с бывшим послом США в России Майклом Макфолом, и сделал несколько сенсационных признаний.

Так, Кулеба не стал скрывать, что Украина причастна к взрывам в Крыму и Белгороде. Он отметил, что полуостров не является для Киева целью номер один.

«Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что да, это мы. Что касается Крыма, то там ситуация немножечко другая. Во-первых, Крым — это источник боеприпасов для российской армии в Украине и база для их самолетов. Соответственно, уничтожение складов и баз в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», — отметил дипломат.

Также Кулеба рассказал, что наступление вооруженных сил Украины (ВСУ) готовили США и Великобритания

«Цель — это минимум освобождение части Херсонской области на правом берегу Днепра», — сказал он.

По словам министра, Украина ожидает от США передачи танков, средств противовоздушной обороны, введения новых антироссийских санкций и объемную финансовую помощь.

«Вторая тема, это, конечно, статус «государства — спонсора терроризма» для России. Это было бы очень серьезно, это был бы мощный сдерживающий фактор в отношении России», — отметил он.

Как полагает Кулеба, Европа уже устала от санкций против России, а Венгрия проводит всё более агрессивную политику.

Также в беседе с пранкерами Кулеба обвинил лидеров африканских стран в желании нажиться на ситуации на Украине.

«Во-первых, я вижу, что некоторые страны в Африке, которые можно в чем-то убедить, и они открыты к разговору. Но я также вижу страны, которые заняли либо жестко пророссийскую позицию, либо жестко нейтральную позицию», — добавил он.

Говоря о возможных переговорах, Кулеба подчеркнул, что Москва предложит их, когда поймет, что проигрывает и требуется пауза, но это означает, что в такой момент переговоры Украине не нужны.

Кулеба заключил, что баланс за переговорным столом определят на поле боя и ситуацией в экономике России, а завершится всё дипломатией.

«Моя задача работать так, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильной позицией и смогла восстановить свою территориальную целостность. Начинать переговоры с позицией, что «ок, оставьте себе Донбасс и Крым, а остальное верните», это изначально слабая позиция, было бы самоубийственно начинать переговоры с такой позицией», — подчеркнул министр.

Он заключил, что поставки оружия и антироссийские санкции усилят позицию Украины.

11 августа Вован и Лексус раскрыли «Известиям» детали беседы с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины. Они отправили сообщение Ермаку от имени Макфола и тот согласился выйти на связь, так как лично знаком с американцем и регулярно с ним общается.