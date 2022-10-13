Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН (ГА ООН) с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине. Об этом американский лидер заявил в среду, 12 октября.

«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», — говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, президент США отметил, что спустя почти восемь месяцев с начала специальной военной операции «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения». По его словам, Соединенные Штаты Америки вместе с ГА ООН не потерпят «незаконных попыток аннексии».

Ранее, 12 октября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ГА ООН Дмитрий Полянский сказал, что результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. По его словам, около 40 стран — участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.

В тот же день ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопасности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Он подчеркнул, что семь из 15 членов СБ ООН представляют коллективный Запад.

Кроме того, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши 11 октября ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов. В то время как ранее в этот день Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

При этом 6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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