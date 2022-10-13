Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия и Сербия поддержали антироссийскую резолюцию на ГА ООН
Мир
Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ
Мир
КНДР запустила две ракеты большой дальности в рамках испытаний
Мир
Украинский премьер оценил потребности страны в 2023 году в $55 млрд
Мир
Боррель указал на медлительность европейских дипломатов
Наука
«Роскосмос» форсировал работы по созданию орбитальной станции
Мир
Великобритания поставит Украине ракеты для комплексов NASAMS
Экономика
Стало известно о возможной смене владельца «Билайна»
Мир
США захотели сотрудничать с РФ и КНР по контролю над вооружениями
Мир
Захарова назвала незаконными антироссийские санкции Японии против РФ
Наука
Ангольский спутник Angosat-2 вывели на орбиту
Мир
В G7 заявили о прогрессе США в вопросе потолка цен на нефть из России
Сюжет:

Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям РФ

Байден назвал резолюцию ГА ООН демонстрацией отношения мира к действиям России на Украине
0
Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден назвал резолюцию Генассамблеи ООН (ГА ООН) с отказом признавать референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях демонстрацией того, что мир как никогда един в неприятии действий России на Украине. Об этом американский лидер заявил в среду, 12 октября.

«Решение принято единогласно — в России 89 субъектов»
Сколько понадобится времени для полной интеграции в РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей

«Ставки в этом конфликте ясны всем, и мир послал недвусмысленный сигнал в ответ: Россия не может стереть с карты суверенное государство. Россия не может силой менять границы. Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство», — говорится в заявлении Байдена.

Кроме того, президент США отметил, что спустя почти восемь месяцев с начала специальной военной операции «мир только что продемонстрировал, что он более чем когда-либо сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения». По его словам, Соединенные Штаты Америки вместе с ГА ООН не потерпят «незаконных попыток аннексии».

Ранее, 12 октября, первый заместитель постоянного представителя РФ при ГА ООН Дмитрий Полянский сказал, что результаты голосования по резолюции свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. По его словам, около 40 стран — участниц международной организации подверглись давлению коллективного Запада.

В тот же день ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Отмечается, что за принятие резолюции проголосовали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Тогда же постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопасности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Он подчеркнул, что семь из 15 членов СБ ООН представляют коллективный Запад.

Кроме того, председатель ГА ООН Чаба Кёрёши 11 октября ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов. В то время как ранее в этот день Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

При этом 6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022