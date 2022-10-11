Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждениях на Ладыжинской ТЭС
Мир
Представители ЕС начали подготовку девятого пакета санкций против РФ
Мир
Белоруссия начала проверку вооруженных сил
Мир
Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН
Армия
Шойгу проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЗВО
Мир
Мэр Львова сообщил о новых взрывах и проблемах с электроэнергией
Армия
ВС России отбили атаку двух украинских рот на купянском направлении
Мир
В МГИМО оценили перспективы создания газопровода в Африке для спасения Европы
Мир
Зеленский попросит G7 увеличить поставки оружия
Политика
Песков подтвердил подготовку встречи Путина и Эрдогана в Астане
Мир
Посол Украины напомнил о желании Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Путин назвал отношения РФ и ОАЭ фактором стабильности в регионе

Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН

0
Фото: Global Look Press/MAGO/Florian Gaertner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопастности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Об этом министр заявил 11 октября в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут».

Делимое множество: Индия попросилась в постоянные члены Совбеза ООН
Есть ли у Украины шансы добиться лишения России права вето в организации

«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году, с учетом переизбрания непостоянных членов, уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав и, конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована путем увеличения количества членов Совета Безопасности от Азии, Африки и Латинской Америки», — сообщил он.

Лавров также подчеркнул, что «никаких добавок от Запада не требуется», так как на данный момент в СБ ООН и без того семь из 15 членов представляют коллективный Запад.

Ранее 11 октября председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В этот же день ГА ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов: инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

До этого, 5 октября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил о том, что идеи о лишении России членства в СБ ООН, которые высказывает украинская сторона, являются нереальными.

23 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из СБ ООН разрушит миропорядок.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев еще летом подтверждал, что исключить Россию из СБ ООН невозможно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022