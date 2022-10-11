Лавров указал на необходимость реформирования СБ ООН

Глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопастности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Об этом министр заявил 11 октября в эфире телеканала «Россия-1» в программе «60 минут».

«Реформа Совета Безопасности назрела, потому что когда из 15 членов Совета Безопасности в прошлом году шесть, а в будущем году, с учетом переизбрания непостоянных членов, уже будет семь западных стран, почти половина, конечно, это никуда не годится, конечно, это не репрезентативный состав и, конечно же, хроническая недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована путем увеличения количества членов Совета Безопасности от Азии, Африки и Латинской Америки», — сообщил он.

Лавров также подчеркнул, что «никаких добавок от Запада не требуется», так как на данный момент в СБ ООН и без того семь из 15 членов представляют коллективный Запад.

Ранее 11 октября председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В этот же день ГА ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов: инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

До этого, 5 октября, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил о том, что идеи о лишении России членства в СБ ООН, которые высказывает украинская сторона, являются нереальными.

23 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад попытается исключить Россию из СБ ООН, однако Сербия не поддержит такое решение. Он добавил, что исключение России из СБ ООН разрушит миропорядок.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев еще летом подтверждал, что исключить Россию из СБ ООН невозможно.