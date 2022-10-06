В Совфеде сочли санкции ЕС против новых территорий РФ их косвенным признанием

Антироссийские санкции Евросоюза (ЕС), в том числе распространяющиеся на Запорожскую и Херсонскую области, можно считать их косвенным признанием. Такое мнение 6 октября «Известиям» высказал зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«То, что они таким образом фиксируют очевидное, что та часть Новороссии, которая вошла в состав РФ, уже не является Украиной — это знаменательный факт. <…> Они, конечно, не признали это территорией России, но с учетом того, что санкции антироссийские, здесь есть признак косвенного признания», — сказал он.

Сенатор посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить решение Евросоюза по санкциям в отношении новых российских территорий.

«Но там (на Западе. — Ред.), знаете, крыша то не просто едет, а уже съехала, и люди беспорядочно совершают какие-то действия, желая понравиться Вашингтону, поэтому понравиться своей публике — своим избирателям им невозможно. Там люди уже воют от всего этого и боюсь, как бы дело не кончилось пролетарской революцией», — заключил Климов.

Ранее в этот день Евросоюз принял восьмой пакет антироссийских санкций в связи с воссоединением с РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Рестрикции включают экономические меры и персональные ограничения. Например, вводится запрет перевозок нефти из России по цене выше установленного потолка по морю с декабря, нефтепродуктов — с февраля. Расширяется запрет на импорт и экспорт товаров, включая стальную продукцию, технику, химикаты, пластик, сигареты.

Референдумы по вопросу воссоединения с РФ прошли на освобожденных территориях в период с 23 по 27 сентября. По итогам голосования в Донецкой Народной Республике вхождение в состав России поддержали 99,23%, в Луганской Народной Республике — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

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