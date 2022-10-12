ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом в среду, 12 октября, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Отмечается, что за принятие резолюции выступили 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

Ранее в этот день постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о том, что реформа Совета Безопасности ООН (СБ ООН) уже назрела, а постоянная недопредставленность развивающихся стран должна быть урегулирована. Он подчеркнул, что семь из 15 членов СБ ООН представляют коллективный Запад.

Кроме того, в этот день председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов. В то время как ранее в этот день Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

При этом 6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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