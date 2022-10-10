ГА ООН одобрила открытое голосование по референдумам в Донбассе

Генассамблея (ГА) ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение внесла Албания. Инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

Ранее в этот день на заседании специальной сессии ГА ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

10 октября стало известно, что Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН отказался признавать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации.

Также в ЕС осудили проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

6 октября зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

Накануне президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

Референдумы по вопросу вхождения в состав РФ были организованы в период с 23 по 27 сентября. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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