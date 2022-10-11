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ГА ООН отклонила запрос РФ немедленно проголосовать по резолюции по Украине

Председатель ГА ООН отклонил запрос РФ немедленно проголосовать по резолюции по Украине
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Фото: TASS/picture alliance/Luiz Rampelot
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Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

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«Я намерен вести ход данного заседания в соответствии с правилами процедуры Генеральной Ассамблеи и практикой проведения предыдущих специальных сессий, которая включает в себя проведение дебатов, а уже потом действий по проекту резолюции», — сказал он в понедельник на спецсессии ГА ООН.

Ранее в этот день ГА ООН высказалась за проведение открытого голосования по резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий по итогам референдумов: инициативу поддержали 107 делегаций, 13 выступили против, 39 воздержались.

В этот же день постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя сообщил, что Россия заявила решительный протест в связи с процедурой голосования по резолюции ГА ООН по референдумам. По его словам, спецсессия созвана для продвижения нарратива против России. До этого он назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией. Он подчеркнул, что Россия не может рассмотреть и поддержать данный проект.

Кроме того, по словам Небензи, ранее не было случаев, когда бы Совет Безопасности поддержал проект, прямо осуждающий одного из членов совета.

10 октября также стало известно, что Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи ООН отказался признавать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации.

Ранее, 7 октября, сообщалось, что ГА ООН примет решение, как голосовать по антироссийской резолюции Запада, осуждающей референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях 10 октября.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 октября заявил, что для России непринципиально признание Западом прошедших референдумов, однако западные страны должны принять неизбежное наступление новой реальности после проведения голосования и вхождение новых территорий в состав РФ.

До этого, 5 октября, президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

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