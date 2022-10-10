РФ выразила протест в связи с голосованием по резолюции ГА ООН по референдумам

Россия заявила решительный протест в связи с процедурой голосования по резолюции ГА ООН по референдумам. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Заявляем наш решительный протест против вопиющего порядка ведения заседания», — подчеркнул дипломат.

По его словам, спецсессия ГА ООН созвана для продвижения нарратива против России.

Небензя подчеркнул, что «такого размаха цинизма, конфронтации и крайне опасной поляризации, как сейчас, не было в истории всемирной организации».

При этом он считает, что резолюция США по референдумам — еще один шаг к расколу ООН.

«Это еще один шаг к расколу и эскалации, которая, мы уверены, не нужна подавляющему числу государств, представители которых находятся сегодня в этом зале», — указал дипломат.

Ранее Василий Небензя назвал резолюцию США по референдумам низкопробной провокацией. Он подчеркнул, что Россия не может рассмотреть и поддержать данный проект.

Кроме того, по его словам, ранее не было случаев, когда бы Совет безопасности поддержал проект, прямо осуждающий одного из членов совета.

7 октября сообщалось, что ГА ООН примет решение, как голосовать по антироссийской резолюции Запада, осуждающей референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях 10 октября.

При этом Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для ГА ООН отказался призывать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации.

Накануне зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что антироссийские санкции ЕС против новых территорий РФ можно считать их косвенным признанием результатов референдумов, прошедших в Донбассе. Таким образом, по словам сенатора, Евросоюз уже считает новые регионы российскими.

4 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для России непринципиально признание Западом прошедших референдумов, однако западные страны должны принять неизбежное наступление новой реальности после проведения голосования и вхождение новых территорий в состав РФ.

Между тем 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что его порадовали результаты прошедших референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Итоги «более чем убедительные» и не подлежат сомнению, сказал он.

В тот же день глава государства подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.