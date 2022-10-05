Путин заявил об убедительных итогах референдумов на освобожденных территориях

Президент России Владимир Путин заявил, что его порадовали результаты прошедших референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По его словам, итоги «более чем убедительные» и не подлежат сомнению. Об этом он сообщил 5 октября на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Результаты референдума, о котором вы сказали, откровенно говоря, даже самого меня не только порадовали, но и удивили», — поделился президент.

Он также добавил, что у России не было желания вмешиваться в референдумы, а главной целью стало узнать мнение людей, проживающих на этих территориях.

«Мы для себя решили, и я для себя решил — будет так, как люди захотят. Как люди выскажутся, так мы и сделаем», — пояснил Путин.

Глава государства добавил, что итоги референдумов — это объективные данные настроения людей.

Ранее 5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о освобожденных регионов в состав РФ. Накануне, 4 октября, законодательная инициатива была одобрена Советом Федерации на пленарном заседании. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

В этот же день Путин назначил врио глав новых регионов. В ДНР — это Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник, в Запорожской области — Евгений Балицкий, а в Херсонской области — Владимир Сальдо.

Ранее, 27 сентября, стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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