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Проект резолюции ЕС по новым территориям РФ поступил в ГА ООН

Евросоюз: вхождение новых регионов в состав России противоречит уставу ООН
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Евросоюз (ЕС) в проекте резолюции для Генассамблеи (ГА) ООН отказался призывать законность вхождения новых регионов в состав России, отметив, что это не соответствует уставу международной организации. Об этом 10 октября говорится в опубликованном изданием Euobserver документе.

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Решение властей России от 29 сентября по статусам «Луганской, Донецкой, (ДНР и ЛНР. — Ред) Херсонской, Запорожской и Луганской областей Украины являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и несовместимы с принципами Устава», говорится в проекте резолюции.

Также в ЕС осудили проведение в четырех регионах референдумов.

5 октября президент России Владимир Путин заявил, что его порадовали результаты прошедших референдумов о вхождении в состав РФ в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Итоги «более чем убедительные» и не подлежат сомнению, сказал он.

В тот же день глава государства подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ.

Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня принятия в состав РФ признаются российскими гражданами, на подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дан месяц. Приобретение гражданства при этом возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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