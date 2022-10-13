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Полянский назвал голосование по Украине в ГА ООН «плохим итогом»

Полянский назвал голосование по резолюции по Украине плохим итогом для ООН
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Результаты голосования в ГА ООН по резолюции, осуждающей референдумы в освобожденных регионах, свидетельствуют о регрессе мировой дипломатии. Такое мнение в среду, 12 октября, выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при международной организации Дмитрий Полянский.

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«Это была явная «демократия под дулом пистолета» с откровенно нечестной игрой в сговоре с председателем Генеральной Ассамблеи. <...> Это очень плохо для ООН», — написал он в своем Twitter.

По словам Полянского, около 40 стран — участниц ГА ООН подверглись давлению коллективного Запада.

Ранее в этот день стало известно, что Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Инициативу поддержали 143 страны, против проголосовали пять государств — РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа, еще 35 стран воздержались.

В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции провокационным. По его словам, он способен подорвать возможные дипломатические усилия.

11 октября председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши ответил отказом на предложение российской делегации провести немедленное голосование по американской резолюции с осуждением РФ из-за проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне ГА ООН поддержала предложение Албании, которая выступила за проведение открытого голосования по резолюции, в то время как ранее Василий Небензя от лица российской делегации призвал организовать тайное голосование.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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