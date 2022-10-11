Военный эксперт допустил более серьезные удары по Украине в будущем

Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Так Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Об этом во вторник, 11 октября, заявил доктор военных наук Константин Сивков.

«Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты», — отметил он в интервью «РИА Новости».

При этом, по словам Сивкова, у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В этот же день сообщалось, что более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине остались без электричества. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

В некоторых городах Украины нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, Вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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