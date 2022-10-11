Более 1,3 тыс. населенных пунктов на Украине лишились электричества

Более 1,3 тыс. населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электроснабжения после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры страны. Об этом 10 октября сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По состоянию на 21:00 в результате ракетных обстрелов остаются обесточенными 1307 населенных пунктов в Киевской (13), Львовской (353), Сумской (766), Тернопольской (169) и Хмельницкой (6) областях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также в сообщении отмечается, что к тушению пожаров и аварийно-спасательным работам привлекли более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Утром 10 октября в городах Украины прогремел ряд взрывов. Это произошло в Киеве, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе, Львове, Одессе, Харькове, Днепре, Хмельницке и других. Движение метрополитена в Киеве было приостановлено. По словам мэра города Виталия Кличко, повреждены объекты критической инфраструктуры. В Сети появилось видео пожара в здании Службы безопасности Украины (СБУ) на Терещенковской улице в Шевченковском районе украинской столицы. Огнем также была охвачена киевская теплоэлектростанция.

В этот же день сообщалось, что пять областей Украины остались без электроснабжения, на остальной территории фиксируются частичные отключения. По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, обесточена часть украинских областей. В восьми регионах Украины и Киеве повреждены одиннадцать важных объектов инфраструктуры. Он призвал украинцев быть готовыми к перебоям с водоснабжением, связью и электричеством.

В некоторых городах Украины нет света и водоснабжения, наблюдаются перебои в работе интернета. Украинские железные дороги предупредили о задержке поездов из-за повреждений контактной сети.

Как рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, вооруженными силами РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что решение об ударах стало ответом на террористические действия киевского режима. Он добавил, что в случае продолжения попыток проведения в РФ терактов ответы со стороны Москвы будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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