Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о соглашении Польши и США о размещении ядерного оружия
Мир
МИД назвал разжиганием ядерной войны заявление Зеленского об ударе по РФ
Мир
Экс-президента Польши раскритиковали за призыв к Украине начать переговоры
Мир
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России
Спорт
Месси заявил о последнем ЧМ в своей карьере
Новости компаний
Два корпуса Ostankino Business Park введены в эксплуатацию в Москве
Мир
МИД РФ вызвал посла Франции на фоне поставок французского вооружения Украине
Авто
Минпромторг предложил оказывать господдержку утилизации транспорта
Общество
Суд арестовал замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю
Общество
Гросси анонсировал увеличение числа экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Мир
Минфин США подтвердил планы по введению потолка цен на нефть из РФ

Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше

США заявили, что не намерены размещать ядерное оружие в Польше
0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США не намерены размещать ядерное оружие в Польше, этого нет в планах. Об этом заявил 6 октября на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о столкновении с НАТО, диалоге с США по СНВ-3 и обмене заключенными

По его словам, там не знают об обсуждении с Варшавой планов по размещению на ее территории ядерного оружия.

«Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался», — отметил дипломат.

Как подчеркнул Пател, Вашингтон не станет размещать ядерные вооружения на территории стран, вступивших к НАТО после 1997 года.

Польша присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренность США и Польши о размещении ядерного оружия давно достигнута. Это несет опасность для Белоруссии, отметил он.

5 октября президент Польши Анджей Дуда напомнил, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства — члены НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие, предложил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

Тема применения ядерного оружия в конфликте на Украине муссируется западными медиа и политиками. Так, 25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Он сказал, что любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других.

Российская сторона неоднократно отмечала, что американским специалистам нужно внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать через СМИ ответом на возможный удар.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Москва использует все средства для защиты страны и российского народа, заверил он.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022