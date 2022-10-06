Госдеп опроверг информацию о планах по размещению ядерного оружия в Польше

США не намерены размещать ядерное оружие в Польше, этого нет в планах. Об этом заявил 6 октября на брифинге заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

По его словам, там не знают об обсуждении с Варшавой планов по размещению на ее территории ядерного оружия.

«Польша является важным союзником НАТО в регионе. Но что касается этого конкретного вопроса, нам неизвестно о том, что он поднимался», — отметил дипломат.

Как подчеркнул Пател, Вашингтон не станет размещать ядерные вооружения на территории стран, вступивших к НАТО после 1997 года.

Польша присоединилась к Североатлантическому альянсу в 1999 году.

Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что договоренность США и Польши о размещении ядерного оружия давно достигнута. Это несет опасность для Белоруссии, отметил он.

5 октября президент Польши Анджей Дуда напомнил, что размещение в стране ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства — члены НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие, предложил он.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

Тема применения ядерного оружия в конфликте на Украине муссируется западными медиа и политиками. Так, 25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Он сказал, что любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других.

Российская сторона неоднократно отмечала, что американским специалистам нужно внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать через СМИ ответом на возможный удар.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Москва использует все средства для защиты страны и российского народа, заверил он.