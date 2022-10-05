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Политика
В Госдуме пообещали ответить на возможное размещение в Польше ядерного оружия
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В Госдуме пообещали ответить на возможное размещение в Польше ядерного оружия

Депутат Белик: размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом
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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force
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Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 5 октября отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что размещение в Польше американского ядерного оружия является открытой темой.

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Белик отметил, что Вашингтон в последнее время активно использует тему ядерного оружия, а «русофобски настроенная Польша как верный вассал США готова подыгрывать Штатам во всем, в том числе в идее разместить на своей территории американское ядерное оружие».

«Американские ядерные бомбы уже хранятся на базах нескольких стран Европы, в том числе в Германии, но именно Польша — это страна, которая непосредственно граничит с Россией», — сказал депутат в беседе с «Известиями».

Он выразил уверенность, что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Он сказал, что любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других.

В свою очередь, глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что американским специалистам нужно внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать через СМИ ответом на возможный удар. Он подчеркнул, что именно США являются первопричиной конфликта на Украине.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», добавив, что РФ использует все средства для защиты страны и российского народа.

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