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Лукашенко заявил о соглашении Польши и США о размещении ядерного оружия

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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Размещение арсеналов ядерного оружия в Польше создает опасность для Белоруссии, такая договоренность давно достигнута между Варшавой и Вашингтоном. Об этом 6 октября заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании с правительством, отрывок заседания показал телеканал СТВ.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о столкновении с НАТО, диалоге с США по СНВ-3 и обмене заключенными

Как напомнил Лукашенко, президент Польши объявил о достигнутом соглашении 5 октября.

«Они уже давно с американцами договорились, что арсеналы будут в Польше. О чем это говорит? Что мы стоим реально перед атакой тактическим ядерным оружием», — отметил белорусский лидер.

По его мнению, надо принимать меры, потому что подобного оружия у Минска нет. Также Лукашенко подчеркнул, что обсуждал возможное размещение в Польше ядерного оружия с российским лидером Владимиром Путиным.

Накануне польский лидер Анджей Дуда напомнил, что размещение в Польше ядерного оружия США является открытой темой. По его словам, отсутствие в стране подобного вооружения остается проблемой.

Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства — члены НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие, заключил Дуда.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

Тема применения ядерного оружия в конфликте на Украине муссируется западными медиа и политиками. Так, 25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Он сказал, что любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других.

Российская сторона неоднократно отмечала, что американским специалистам нужно внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать через СМИ ответом на возможный удар.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», добавив, что РФ использует все средства для защиты страны и российского народа.

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