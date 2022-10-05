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Дуда назвал открытой тему размещения в Польше ядерного оружия США

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Фото: Global Look Press/Polska Agencja Prasowa/Leszek Szymański
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Размещение в Польше ядерного оружия США является открытой темой. Об этом президент страны Анджей Дуда заявил в интервью изданию Gazeta Polska в среду, 5 октября.

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Глава государства назвал проблемой отсутствие в Польше ядерного оружия, передает RT.

«Проблема прежде всего в том, что у нас нет ядерного оружия. Ничто не указывает на то, что в ближайшее время мы, как Польша могли бы его иметь в своем распоряжении», — сказал Дуда.

По его мнению, Польша могла бы принять участие в программе Nuclear Sharing, в рамках которой европейские государства — члены НАТО размещают и хранят американское ядерное оружие.

«Всегда есть потенциальная возможность участвовать в Nuclear Sharing. Мы говорили с американскими лидерами о том, рассматривают ли Соединенные Штаты такую возможность. Тема открытая», — сказал Дуда.

Совместное использование ядерного оружия является частью политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса, которая позволяет странам — членам альянса, не имеющим такого оружия, принимать участие в планировании его использования, пишет REGNUM.

В свою очередь член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик сказал в беседе с «Известиями», что размещение ядерного оружия в Польше станет опрометчивым шагом, на который Россия вынуждена будет «отреагировать соответствующим образом».

28 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что страны НАТО должны ответить на «угрозу применения Россией ядерного оружия» разрушительным, но не ядерным ударом.

25 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у Вашингтона есть план на случай гипотетического применения Россией ядерного оружия. Он сказал, что любое его применение имело бы катастрофические последствия как для страны, использующей его, так и для многих других.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что американским специалистам нужно внимательнее изучить ядерную доктрину России, прежде чем пугать через СМИ ответом на возможный удар. Он подчеркнул, что именно США являются первопричиной конфликта на Украине.

21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также в постоянных угрозах в адрес Москвы. Глава государства предупредил пытающихся угрожать ядерным оружием, что «роза ветров может развернуться и в их сторону», добавив, что РФ использует все средства для защиты страны и российского народа.

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