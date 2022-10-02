ДНР и ЛНР вошли в состав России в статусе республик с русским языком

Донецкая и Луганская Народные Республики (ЛДНР) вошли в состав России в статусе республик с русским языком в качестве государственного. Это следует из текста постановления Конституционного суда (КС) РФ, опубликованном 2 октября на сайте инстанции.

«Согласно статье 2 рассматриваемого Договора со дня принятия в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики в составе Российской Федерации образуется новый субъект – Луганская Народная Республика», — говорится, в частности, в сообщении.

Как установил КС, наделение ЛНР и ДНР статусом республики не противоречит Конституции России. Государственным языком республик назван русский.

Херсонская область считается принятой в состав РФ в качестве отдельного субъекта с нынешним названием.

Ранее в воскресенье КС одобрил пакет документов о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

После этой процедуры документы направляются на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

30 сентября глава государства по итогам референдумов на освобожденных территориях подписал указы о вхождении вышеперечисленных регионов в состав Федерации.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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