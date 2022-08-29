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Эстония захотела запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Глава МВД Ляэнеметс: Эстония готовит закон о запрете россиянам покупать недвижимость
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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МВД Эстонии готовит закон, ограничивающий право граждан РФ покупать недвижимость в республике. Об этом 29 августа сообщил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

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«Это один из проектов, который и раньше находился в министерстве в качестве предложения, но для него у министерства не хватало политической воли. Я поставил перед министерством задачу начать подготовку проекта закона об ограничении права граждан РФ покупать недвижимость в Эстонии», — сказал он изданию Postimees.

Министр отказался давать более подробную информацию, отметив, что в данный момент МВД проводит анализ ситуации.

Ранее в этот день заместитель канцлера МВД страны Вейко Коммусаар сообщил, что россияне, имеющие недвижимость в Эстонии, могут ее потерять, если будут иметь задолженность из-за санкций. По его словам, большое число недвижимого имущества в стране, принадлежащего гражданам России, якобы является риском для безопасности.

18 августа Эстония закрыла границы для россиян с выданными ею шенгенскими визами. Исключение составляет несколько категорий граждан.

25 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что считает свободную выдачу туристических шенгенских виз россиянам подрывающей режим санкций ЕС.

Предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС 10 августа. За день до этого президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада закрыть въезд для россиян.

Однако в ЕС нет консенсуса по поводу визового ограничения для россиян. Власти Швеции 21 августа сообщили, что не намерены вводить жесткие ограничения. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны Европы выступили также Болгария, Греция и Португалия.

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