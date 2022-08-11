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В МИД Эстонии рассказали, на кого из россиян не распространится запрет на въезд

Запрет россиянам на въезд в Эстонию с действующей визой не коснется дипломатов
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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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В МИД Эстонии рассказали, на какие категории россиян не распространятся ограничения на въезд по эстонским шенгенским визам.

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Глава ведомства Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства уточнил, что ограничения не коснутся работающих в республике сотрудников дипломатических представительств и членов их семей, а также лиц, имеющих право свободного передвижения по законодательству Евросоюза и занимающихся международными перевозками. Кроме того, санкции не распространятся на тех, кто въезжает в Эстонию по гуманитарным причинам, и на близких родственников граждан республики или обладателей постоянного вида на жительство, передает в четверг, 11 августа, телерадиокомпания ERR.

Рейнсалу также сообщил, что на следующей неделе МИД и МВД Эстонии обсудят возможные способы запрета на въезд в страну россиянам с любыми шенгенскими визами.

Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами ранее в четверг.

Латвия 11 августа признала РФ страной, поддерживающей терроризм, и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера. Правительство Латвии запретило выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

Тогда заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что нарушение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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