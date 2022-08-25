В Болгарии выступили против запрета на выдачу виз ЕС гражданам России

Замглавы МИД Болгарии Констадин Коджабашев заявил, что София намерена сохранить в силе соглашение между Москвой и Брюсселем об упрощении выдачи виз гражданам России. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает государственное информагентство БТА.

«Болгария поддерживает Соглашение между Европейским сообществом и Российской Федерацией об упрощении выдачи виз гражданам ЕС и Российской Федерации», — подчеркнул заместитель министра иностранных дел на брифинге, отвечая на вопрос о предложении Чехии, председательствующей в Совете ЕС, приостановить действие соглашения.

Предложение о запрете на выдачу европейских виз россиянам будет обсуждаться на неформальной встрече в Праге 30–31 августа. Главы МИД ЕС обсудят возможные ограничения на выдачу россиянам шенгенских виз и на их использование.

Мнение о запрете на выдачу европейских виз в странах Евросоюза разделилось.

Так, в Словакии высказались против запрета. Депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик заявил, что принятие запретов исключительно на основании гражданства далеко не уместно в мире, уважающем права человека.

Против выступили и власти Швеции. Министр миграции Андерс Игеман назвал более реальным вариантом введение временных персональных ограничений. Против запрета на выдачу виз россиянам для въезда в страны ЕС выступили также Греция и Португалия.

Страны Балтии, а также Польша и Финляндия могут ввести региональный запрет на въезд для граждан России, невзирая на общее решение Евросоюза по данному вопросу.

Представители ряда западных государств призывают запретить выдачу виз россиянам в качестве санкционной меры в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса, которую Россия проводит с 24 февраля. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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