В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян

В Эстонии с 18 августа вступает в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

Так, россияне, которым Эстония ранее выдала шенгенскую визу с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры, не смогут въехать в страну через пограничные пункты Нарва, Лухамаа или Койдула.

Теперь ходатайствовать об эстонской визе могут лишь граждане РФ, приезжающие в Эстонию, чтобы навестить близкого родственника-гражданина Эстонии или с долгосрочным видом на жительство. Также получить визу могут российские дипломаты, которые работают в республике, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Въехать в республику могут граждане России, у которых есть шенгенская виза, выданная другой страной.

17 августа сообщалось, что Эстония планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах. 11 августа Таллин решил закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

До этого, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

Также в августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма», напомнив, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.