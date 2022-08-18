Реклама
Прямой эфир
Мир
ВС РФ поразили пункт базирования иностранных наемников в Харькове
Мир
В Киеве допустили намерение Турции и ООН убедить Зеленского сдаться
Мир
Британцы потребовали увеличить выплаты на содержание украинских беженцев
Туризм
В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян
Мир
В Германии выступили против запрета на въезд граждан РФ в Европу
Мир
В МИД России заявили о «ядерном шантаже» Киева в ситуации вокруг ЗАЭС
Мир
Минобороны РФ предупредило о готовящейся провокации ВСУ на Запорожской АЭС
Мир
В США объяснили невведение Индией санкций против РФ «странным уважением»
Мир
В Запорожье началось формирование армии добровольцев для борьбы с ВСУ
Общество
Ветер продолжит нести дым из Рязанской области в Москву еще два дня
Мир
Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции
Мир
Reuters сообщило о страхе Запада вводить новые санкции против России
Сюжет:

В Эстонии вступило в силу ограничение на выдачу виз и въезд в страну для россиян

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Эстонии с 18 августа вступает в силу распоряжение правительства об ограничении на выдачу виз и въезд в страну для граждан России с выданной в республике шенгенской визой.

Безвизовый режим: как РФ ответит на недружественные меры Латвии и Эстонии
И почему вопрос с Шенгеном для россиян не стоит пока считать закрытым

Так, россияне, которым Эстония ранее выдала шенгенскую визу с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры, не смогут въехать в страну через пограничные пункты Нарва, Лухамаа или Койдула.

Теперь ходатайствовать об эстонской визе могут лишь граждане РФ, приезжающие в Эстонию, чтобы навестить близкого родственника-гражданина Эстонии или с долгосрочным видом на жительство. Также получить визу могут российские дипломаты, которые работают в республике, и члены их семей, работники международной торговли и занимающиеся пассажирскими перевозками, лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского союза, и те, кому Эстония считает выдачу визы оправданной по гуманным соображениям.

Въехать в республику могут граждане России, у которых есть шенгенская виза, выданная другой страной.

17 августа сообщалось, что Эстония планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах. 11 августа Таллин решил закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

До этого, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

Также в августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма», напомнив, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022