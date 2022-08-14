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Президент Латвии призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам
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Президент Латвии призвал прекратить выдачу туристических виз россиянам

Президент Латвии Левитс заявил, что нужно прекратить выдачу туристических виз россиянам
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам. Об этом 14 августа сообщает Apriņķis.lv.

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По его мнению, это станет дополнительным санкционным давлением на Россию, пишет «Газета.Ru».

При этом Левитс отметил, что знает о нежелании ряда европейских стран отказываться от российских туристов. Например, сомнения по этому поводу выразил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Я считаю, что говорить об этом нужно. Говорить принципиально», — сказал президент Латвии.

Также он считает, что нужно пересматривать уже выданные россиянам в Латвии виды на жительство.

«Торговля прошлыми правительствами видами на жительство, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ россиянам, за которой скрывались корыстные интересы «политических бизнесменов», создали риски для безопасности страны и способствовали «двуязычию» [на территории Латвии]», — заявил Левитс.

11 августа сейм Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу туристических виз россиянам и белорусам. Тогда же министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Днем ранее стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

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