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Эстония запретит въезд россиянам с шенгенскими визами других стран

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Эстония планирует запретить въезд в страну россиянам с визами, выданными в третьих странах. Об этом в среду, 17 августа, заявил министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу.

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По его словам, базовый договор Евросоюза (ЕС) позволяет государствам — членам объединения блокировать въезд россиян.

«Основной договор Евросоюза позволяет государствам-членам блокировать въезд через свои границы гражданина России, получившего визу в третьем государстве — члене Евросоюза», — сказал Рейнсалу в эфире Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR).

Он напомнил, что аналогичные меры по закрытию границ были введены в ЕС в период обострения пандемии коронавируса.

Ранее, 11 августа, сообщалось, что Таллин решил закрыть границы страны для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами. Исключения составят несколько категорий граждан, например дипломаты.

До этого, 9 августа, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала в Twitter, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы — привилегия, а не право человека.

Также в августе президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

В свою очередь, заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы ряда европейских стран запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала это решение «чушью на грани национализма», напомнив, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

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