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ВСУ пробили крышу спецкорпуса ЗАЭС с топливом для реакторов

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Фото: РИА Новости
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В результате удара боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была пробита крыша спецкорпуса, в котором хранится топливо для реакторов, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале 29 августа.

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«<…> попадание артиллерийского 155-миллиметрового снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции. Выпущен снаряд из города Никополь, на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777», — написал Рогов.

Также в понедельник российские военные сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) при попытке ВСУ нанести удар по территории ЗАЭС.

Украина регулярно атакует ЗАЭС и близлежащие населенные пункты. ВСУ нанесли новый ракетный удар по территории города Энергодар ранее в этот же день. Удары были произведены на дачный сектор по береговой линии. В результате начался пожар, очаги которого уже удалось локализовать местным сотрудникам МЧС.

В ночь на 29 августа националисты открыли огонь по жилым районам Энергодара, где расположена электростанция. Впоследствии в одном из жилых районов начался пожар. Прицельный обстрел объектов гражданской инфраструктуры ВФУ вели около часа с применением поставленных США гаубиц М777.

Рогов уверен, что обстрел мирного города — это месть местным жителям за их желание донести правду о происходящем представителям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), визит чьей миссии ожидается уже на текущей неделе.

Запорожская АЭС была взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов ДНР и ЛНР со стороны украинских националистов. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

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