Поставщики IKEA начали продавать свою продукцию в онлайне

С момента старта продаж на странице «Товары ИКЕА и аналоги» сервис для выбора и покупки товаров «Яндекс.Маркет» увеличил доступный ассортимент. Наибольший прирост произошел за последние 10 дней после окончания распродажи IKEA в категориях мебели и текстиля. Об этом «Известиям» рассказали в компании в понедельник, 29 августа.

Так, на маркетплейсе стало в пять раз больше новых позиций мебели IKEA, среди кторых комод Malm, письменный стол Brimnes и другие популярные товары.

Также «Яндекс.Маркет» привез 87 видов постельного белья Arua от поставщика шведской сети, которое ранее закончилось из-за ажиотажного спроса.

Самым продаваемым товаром на странице «Товары ИКЕА и аналоги» в категории текстиля стали сатиновые простыни на резинках Arua (аналог IKEA Nattjasmin) в бежевом, серо-бирюзовом и темно-серых цветах. На старте продаж менее чем за 24 часа простыни на резинке и наволочки этой серии стали самым популярным товаром для дома на сервисе по количеству заказов. В категории «мебель» чаще всего покупали белые табуреты Marius, коричневые кровати Neiden и белые письменные столы Mikke.

IKEA приостановила работу своих магазинов в РФ с 4 марта. В июне она объявила сотрудникам о продаже бизнеса в России и роспуске персонала. Компания пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Также сообщалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

IKEA начала онлайн-распродажу остатков товара 5 июля перед уходом сети из России. Ее планировалось завершить в течение нескольких недель в зависимости от наличия продукции. Однако с первых минут сайт бренда перестал работать, пользователи жаловались на то, что не могли зайти в профиль. В компании заявляли, что страница интернет-магазина была искусственно перегружена конкурентами. Прием заказов завершился 15 августа: магазины теперь только выдают ранее оформленные заказы, а также осуществляют возврат и обмен.

В конце августа источник в правительстве РФ рассказал «Известиям», что шведская компания поставила свой бизнес в РФ на паузу «с твердым желанием возобновить работу в стране», не назвав конкретных сроков. Речь не шла о продаже розничного бизнеса, только о сделке по четырем заводам. Однако в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что холдинговая компания INGKA Holding BV, контролирующая магазины сети в РФ, является членом АКОРТ и не выходила из ее состава.

Позже ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании, отмечал, что IKEA не собирается продавать бизнес в России, а склады и магазины останутся закрытыми до возвращения ритейлера.

Позже в INGKA заявили «Известиям», что в настоящее время нет предпосылок для возвращения IKEA в Россию. При этом в холдинге выразили надежду на возобновление деятельности ритейлера в стране.