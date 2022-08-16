Комодный приговор: чем закончилась распродажа IKEA в России

С завершением распродажи товаров IKEA и закрытием магазинов бренда можно ожидать старта реализации активов компании в России , считают опрошенные «Известиями» эксперты. Хотя в самой шведской корпорации продажу бизнеса в РФ пока не подтверждают. В компании Mr.Doors, готовой занять часть площадей IKEA, сообщили «Известиям», что ритейлер еще не начал подготовку к сделке. Впрочем, бренд пока продолжает доставлять заказы, а магазины еще будут работать для самовывоза, обмена и возврата покупок. Сама распродажа шла с постоянными перебоями — некоторым приходилось проводить у компьютера целый день, чтобы сделать заказ, но в итоге так и не приобрести всё, что нужно, рассказали «Известиям» покупатели.

Было непросто

15 августа IKEA сообщила о завершении онлайн-продажи товаров бренда.

«Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте недоступны. Магазины IKEA останутся закрытыми и будут работать только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров », — сказано на сайте ритейлера.

Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время, отмечено в сообщении.

Время ожидания доставки сейчас дольше обычного — как правило, до трех недель , уточнил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко.

Мария Рыбина — одна из тех, кто сутками дежурил у компьютера, чтобы не пропустить свою очередь на онлайн-распродажу. Когда шведская компания объявила об уходе из России, это вызвало такой ажиотаж, что сайт не справлялся с наплывом покупателей. Поклонники бренда сметали всё подряд — даже ручки от мебели . Так же поступила и Мария.

Комодный приговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По ее словам, практически всё, что касалось каких-то бытовых мелочей, заказать получилось. Но более крупные вещи получить было сложнее — сайт постоянно выдавал ошибки, добавила поклонница бренда.

— Я купила бытовые мелочи: морилку для покраски садовой мебели, пакеты порционные, магнитную доску, комплект постельного белья. Не успела, к сожалению, приобрести книжный шкаф, который нужен был на дачу, — поделилась другая покупательница Кристина.

Скидок не было, все товары продавались по тем же ценам, сказала девушка. При этом Кристине удалось довольно быстро и без проблем оформить свой заказ — нужно было только отследить, чтобы сайт загрузился после ожидания очереди. Девушка хотела купить именно вещи из IKEA, поскольку на даче уже была мебель из этого магазина, и было желание докупить подходящие по стилю и цвету предметы.

— Как только я узнала о старте распродажи, сразу побежала делать заказ . Увы, это заняло очень много времени — была большая очередь , чтобы зайти на сайт. Я буквально целый день простояла в ней , — рассказала еще одна покупательница Юлия.

Девушка подтвердила, что скидок не было. Но и это хорошо, потому что соотношение цена-качество у бренда адекватное, считает Юлия.

Хорошо, что есть довольные покупатели, но в целом распродажа получилась не слишком комфортной для потребителей: сайт работал с большими перебоями , отметил создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. Кроме того, на волне ажиотажа в интернете появилось немало мошеннических предложений, в том числе от якобы российских производителей, которые собирают деньги вперед за изготовление или доставку мебели из коллекции IKEA. Получив деньги, аферисты пропадали.

В IKEA отказались от комментариев относительно результатов распродажи товаров и возможной продажи магазинов.

Цена сделки

Хотя в самой IKEA продажу бизнеса в России пока не подтверждают, логично, что держать 16 магазинов закрытыми и нести расходы на их содержание экономически нецелесообразно , сказал руководитель комитета управляющих компаний Ассоциации компаний обслуживающих недвижимость (АКОН) Павел Люлин.

— У IKEA есть варианты. Продать весь бизнес, включая сеть ТРК «Мега» стороннему покупателю и уйти полностью. Или продать только магазины IKEA, а также права требования на арендные площади формата IKEA City в ТЦ, — полагает эксперт.

Возможен и вариант технической продажи — когда корпорация сохранит контроль за бизнесом, но формально уйдет из России до лучших времен, отметил он. В таком случае покупателем может выступить локальный менеджмент или доверенное лицо . Впрочем, возможно, что IKEA законсервирует магазины для минимизации расходов на их содержание и, сократив сотрудников, приостановит работу в России, добавил Павел Люлин.

Комодный приговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Тем временем к магазинам IKEA уже присматривается компания Mr.Doors.

— Мы заинтересованы занять освобождающиеся площади шведского ритейлера. В первую очередь, я имею в виду студии сити-формата. Однако, по нашей информации, компания пока не начала подготовку к их продаже и соответствующие предложения нам не поступали , — сказал «Известиям» сооснователь и председатель совета директоров Mr.Doors Максим Валецкий.

Он уточнил, что российской компании не интересна покупка заводов IKEA. У любого производства есть своя специфика и налаженное под эти требования оборудование, не подходящее сегодняшним потребностям и уровню качества Mr.Doors, пояснил топ-менеджер.

Ранее СМИ называли возможными интересантами на бизнес IKEA в России компанию Hoff и АФК «Система» (последняя владеет 62% акций крупнейшего лесопользователя в РФ ГК Segezha Group). В Hoff на запрос «Известий» не ответили, в пресс-службе АФК «Система» от комментариев отказались.

Что касается рынка мебели, продукцию шведского бренда вполне могут заменить отечественные производители, уверен президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Александр Шестаков. По его словам, мощности российских предприятий сегодня еще находятся в избытке — они недозагружены. Поэтому никакой проблемы с мебелью в России нет и не будет, заверил эксперт.