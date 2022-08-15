IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России

Шведская компания IKEA объявила о завершении онлайн-распродажи товаров в России. Прием заказов завершился в понедельник, 15 августа, в 20:00 по московскому времени.

Теперь магазины будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении на сайте компании.

Корзина, список покупок и личный кабинет на сайте больше недоступны.

IKEA начала распродажу остатков 5 июля перед уходом сети из России. С первых минут сайт бренда перестал работать, пользователи жаловались на то, что не могли зайти в профиль.

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