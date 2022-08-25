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Источник в правительстве прокомментировал возможность возвращения IKEA

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IKEA поставила свой бизнес в РФ на паузу «с твердым желанием возобновить работу в стране». Но твердых сроков компания не называла. Об этом «Известиям» 25 августа рассказал источник в правительстве.

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По его словам, речь не шла о продаже розничного бизнеса, только о сделке по четырем заводам.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), в свою очередь, сообщили «Известиям», что компания Ingka Group (контролирует IKEA) является членом АКОРТ и не выходила из ее состава.

24 августа источник ТАСС, близкий к IKEA сообщил, что компания не собирается продавать бизнес в России и хочет вернуться на рынок в течение двух лет «после смены экономической обстановки и ослабления санкционного давления». Магазины до возвращения компании будут закрыты, и, возможно, со следующего года сданы в аренду.

Ранее, 16 августа, стало известно о начале процесса ликвидации компании ООО «ИKEA дом», управлявшей сетью магазинов IKEA в России. Решение принято учредителем компании — Ingka Holding Europe B.V, который входит в структуру IKEA и управляет работающей в России сетью ТЦ «Мега».

До этого, 10 августа, в профсоюзе завода IKEA в Тихвине сообщили о возобновлении работы фабрики с 1 сентября. Уточнялось, что 50% от общего числа сотрудников будет уволено, а остальным сохранят только 90% от оклада.

15 июня IKEA объявила сотрудникам о продаже бизнеса в РФ и роспуске персонала. Корпорация пообещала выплатить сокращенным работникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты.

В тот же день IKEA объявила о продаже своих четырех фабрик в России из-за отсутствия возможности в обозримом будущем возобновить деятельность на ее территории. Причиной послужило ухудшение ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру.

27 июня отмечалось, что купить компанию может сооснователь российского производителя мебели Mr. Doors Максим Валецкий.

IKEA приостановила работу своих магазинов в России с 4 марта.

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